Луценко выступил за распространение транспортной блокады на оккупированные районы Донецкой области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал во время своего выступления в парламенте.

“Практика председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Москаля, который остановил любое сообщение транспорта с оккупированными территориями, признана правильной, и она должна быть распространена и на территорию Донецкой области”, - сказал Луценко.

Читайте такжеМоскаль закрыл движение транспорта в оккупированные районы Луганской области (документ)Он также высказался за необходимость установления экономической блокады оккупированных территорий.

“Логика проста: или Российская Федерация выводит террористические группы и технику и дает возможность Украине установить контроль над государственным рубежом, или мы временно держим блокаду на внутренней линии соприкосновения”, - отметил депутат.

Кроме того, он выразил мнение, что представители среднего класса должны покинуть оккупированные территории и получить в Украине микрокредиты для открытия бизнеса и создания новых рабочих мест, а местные органы военно-гражданских администраций должны получить средства на восстановление инфраструктуры и строительство нового жилья для беженцев.

Луценко также подчеркнул необходимость развертывания эффективной проукраинской кампании в масс-медиа и соцсетях в Украине и мире.

Напомним, 12 мая глава Луганщины Геннадий Москаль распоряжением запретил пересечение линии разграничения, проходящей через Луганскую область, для любых транспортных средств, включая легковые автомобили. Исключение составляют велосипедисты, пешеходы, а также транспорт международных гуманитарных организаций.