СЦКК: боевики продолжают ограничивать передвижение ОБСЕ

Украинская сторона СЦКК убеждена, что такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований РФ и перемещение или подготовку войск.

Боевики оккупационных войск снова ограничивают свободу перемещения патрулей наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на странице пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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«В ежедневном отчете от 22 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулям Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Заиченко, Сосновское, Новоазовск и Приморское на юге Донецкой области», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК добавила, что через эти блокпосты осуществляется проезд в район, в котором согласно п. 5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 года запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику.

Отмечается, что ограничение свободы перемещения патрулей Миссии в указанный район могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований РФ, сосредоточение, перемещение или подготовку войск.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что действия, направленные на препятствование выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии, являются недопустимыми.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один боец получил ранения.