Оккупанты сегодня восемь раз обстреляли украинских военных на Донбассе

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала сегодняшних суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Все вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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В частности, пять раз возле населенного пункта Орехово из артиллерийских систем калибра 122 мм противник выпустил девять снарядов, из 120-мм минометов - 33 мины и из станковых противотанковых гранатометов - четыре выстрела.

Рядом с Новоалександровкой боевики обстреляли позиции ОС из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле Новотошковского - из минометов калибра 120-мм, восемь мин.

"Сегодня, 19 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, 18 января в зоне ООС погиб украинский военнослужащий.