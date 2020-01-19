Обострение на Донбассе: от обстрелов погиб один украинский военный, еще 10 ранены

Враг обстрелял украинские позиции по минометов, гранатометов, БПЛА, вооружения БМП и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 18 января, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, враг обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

С началом этого периода, 19 января, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, по данным Офиса Генпрокурора в течение 2019-2020 годов в результате атак и обстрелов на Донбассе погибли 132 военнослужащих Вооруженных сил Украины.