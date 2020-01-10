Холодная вода – по графику, кино только российское: как живут в оккупированном Алчевске

По словам автора статьи, большинство выпускников последних 5 лет в ОРДЛО не вступили ни в российские, ни в украинские вузы, а выпускники местных вузов получили дипломы, которые признает только Россия.

Холодную воду жителям оккупированного Алчевска подают по графику, горячей воды нет. Летом 2019-го в «ЛНР» все города были отключены от электричества, а люди закупали свечи.

Об этом пишет местный житель Антон в блоге tjournal.

«Воду дают не раньше 16.00, чаще в 18.00-20.00, а выключают в 22.00-00.00. Многие районы минимум раз в неделю остаются без воды в «водный день». Стоимость воды – (12,59 гривень – УНИАН) за кубометр», – пишет мужчина.

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Зарплата жителей Алчевска в среднем составляет 10 000 рублей (3 935 гривень). В частности, бариста получают там 7 500 рублей (около 3 тысяч гривень), повар – 6-8 тысяч рублей (2300-3150 гривень), работник завода – 12 тысяч рублей (4722 гривень), таксист – от 6 до 10 тысяч рублей (2300-3 935 гривень), охранник в супермаркете – 10 тысяч рублей (3 935 гривень), учителя – до 15 тысяч рублей (5 902 гривны) и тому подобное.

«У нас нет мобильного интернета и только один банк – Госбанк ЛНР, в котором можно отправить деньги на карточку российского, украинского или другого иностранного банка, а также получить от них деньги. Он создан для получения зарплат «бюджетниками», – делится автор.

Среди развлечений в оккупированном Алчевске около 20 кофеен, пиццерий и других заведений. В то же время в местных кинотеатрах почти не найти иностранных фильмов: 9 из 11 фильмов в прокате – российского производства.

«Без экономии все ежемесячные платежи в трехкомнатной квартире на двоих составит около 2 500 рублей (984 гривень – УНИАН) зимой и 1500 рублей (590 гривень – УНИАН) летом», – добавил автор.

По словам автора статьи, большинство выпускников последних 5 лет в ОРДЛО не вступили ни в российские, ни в украинские вузы, а выпускники местных вузов получили дипломы, которые признает только Россия.

Внутренний и заграничный паспорта стоят местным 5-6 тысяч рублей (1900-2300 гривень).

«Кто-то планирует уехать в Россию, кое-кто давно ждал загранпаспортов, а другие просто хотят иметь документ признанного в мире государства и продолжать жить (на оккупированных территориях – УНИАН)».