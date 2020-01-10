За прошедшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения

Боевики открывали огонь вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вольного.

9 января боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Боевики открывали огонь вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вольного.