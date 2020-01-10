За прошедшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения
07:48, 10 января 2020Война
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Боевики открывали огонь вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вольного.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов / facebook.com/pressjfo.news
9 января боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.
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Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
Боевики открывали огонь вблизи Павлополя, Водяного, Невельского, Песков, Красногоровки и Хутора Вольного.
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