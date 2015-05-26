Боевики обстреляли Авдеевку, ранен мирный житель
20:40, 26 мая 2015Война
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В ходе обстрела боевиками Авдеевки осколочное ранение получил 69-летний местный житель.
Иллюстративная фотография / Фото УНИАН
В Авдеевке во время обстрела боевиками ранен пенсионер.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области, "сегодня около 15.30 в ходе обстрела боевиками Авдеевки осколочное ранение получил 69-летний местный житель".
В милиции отмечают, что "когда прилетел снаряд, он работал на огороде". В сообщении сказано, что пострадавший получил осколочное ранение колена.
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"Ему оказана медицинская помощь, сейчас он находится дома. Его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На месте обстрела работала следственно-оперативная группа Авдеевского горотдела милиции.
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