Солдатам ГРУ в Тольятти приказали сдать телефоны и удалить профили в соцсетях - источник

Об этом сообщил Дождь со ссылкой на источник в части.

Рядовым, рассказал источник, приказали сдать все мобильные гаджеты, удалить профили в социальных сетях и не выходить на связь даже с родителями. На вопрос, до какого момента будут действовать подобные ограничения, в части сказали, что до конца лета.

Источник успел позвонить своим друзьям и родителям. В телефонном разговоре он отказывался рассказывать конкретно о сложившейся в части ситуации, говоря, что на многие вопросы он не может отвечать по телефону.

Читайте такжеЗахваченные ГРУшники возмущены, что их не навестил посол РФ: Они же отказались как от военных, но не как от россиянСолдатам военной части также сказали «скажите спасибо за это Дождю», припоминая недавний инцидент с задержанием корреспондента телеканала Тимура Олевского, которого доставили в отделение полиции после того, как он находился около части с камерой. В Тольятти журналист отправился по заданию редакции. Он снимал репортаж о задержанных в Украине россиянах Александре Александрове и Евгении Ерофееве, которые, как утверждает украинская сторона, служат в воинской части в Тольятти. Олевского опросили и через некоторое время отпустили.

Когда источника спросили о двух задержанных на территории Украины граждан России (Александра Александрова и Евгения Ерофеева), которые, как они сами рассказали, являются действующими военнослужащими и проходят военную службу в части №21208, то он сказал, что ситуация в части из-за них напряженная. Также он добавил, что солдатам части неоднократно предлагали перейти на контракт, позже их перенаправляли на границу с Украиной.