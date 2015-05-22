В Тольятти задержали журналистов "Интера" и "Дождя"

В Тольятти задержали съемочную группу телеканала «Интер» в составе журналиста Данилы Русакова и оператора Виталия Коваленко.

Об этом УНИАН сообщили сами журналисты.

«Мы снимали в городе в одном из дворов, пытались найти соседей задержанных в Украине российских военнослужащих. Нас задержали. На данный момент мы находимся в отделении полиции, паспорта у нас изъяли. Ждем», - сказали они.

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По данным УНИАН, также задержали журналиста российского телеканала «Дождь» Тимура Олевского.

Как сообщал УНИАН, в понедельник утром возле контрольно-пропускного пункта бывшего Тольяттинского военного училища, а теперь военной базы 3-й бригады ГРУ, расположенной на улице Ворошилова, прошла стихийная акция протеста.

Акция началась в 10 часов утра и продолжалась не более 20 минут.

Около десяти человек, подойдя к контрольно-пропускному пункту военной базы, стали выкрикивать антивоенные лозунги и попытались развернуть плакаты.