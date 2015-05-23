Один из главарей луганских боевиков Мозговой убит

Как говорится в сообщении пресс-службы ЛНР, Мозговой погиб в результате нападения диверсионно-разведывательной группы на трассе "Перевальск-Луганск" в районе Алчевска.

По предварительным данным, автомобиль, в котором находился Мозговой, был подорван с помощью взрывного устройства, а затем обстрелян из пулеметов.

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"На трассе "Перевальск-Луганск" произошло убийство нескольких человек. При выезде "полиции" и "народной милиции" стало известно, что одним из убитых является Алексей Мозговой. "Прокуратура" возбудила уголовное дело по ч. 2 ст.115 "убийство двух и более лиц. На данный момент известно о гибели 7 человек, но это еще не точно. Личности погибших устанавливаются", - сказано в сообщении.

Напомним, главарь боевиков Алексей Мозговой заявлял, что спекуляции на тему фашизма и антифашизма в Украине являются "чистейшим бизнесом".

"Хорошие вы мои, нет фашизма. Антифашистское движение это... Ну, знаете, как в компьютерах, да? Есть вирус, есть антивирус. Вирус создает тот, кто создает антивирус. Это все бизнес, чистейший бизнес. Вот и все. Можно создать одну волну, на противодействии которой создаем другую, зарабатываем и там, и там. Все", - сказал он.