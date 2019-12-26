Стали известны подробности задержания российской журналистки, которая писала о контрабандных потоках в ОРДЛО

Сейчас, по данным СК, допрос журналистки завершается, после чего ее пообещали отпустить.

В России задержали специального корреспондента "Новой газеты" Юлию Полухину.

Российское издание "Новая газета" сообщило, а позже Следственный комитет РФ подтвердил обыски и задержания.

По информации СК РФ, обыски и задержание журналистки проводились в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, краже, бандитизме и разбое, возбужденного из-за деятельности "ЧВК Е.Н.О.Т".

Сейчас, по данным СК, допрос журналистки завершается, после чего ее пообещали отпустить.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники СК Краснодарского края РФ и спецназовцы СОБРА устроили обыски в московской квартире корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной). Женщину вывезли в неизвестном направлении.

Обыски проходили с 6 до 10 утра. Редакция связывает задержание ои обыски у Полухиной с материалами, которые были опубликованы в "Новой газете" и касались действий незаконных вооруженных формирований на территории Донбасса и Луганска, а также с расследованиями фактов контрабанды.

Напомним, российское издание "Новая газета" в 2016 году опубликовала статью о масштабных контрабандных потоках на территории Донбасса, которую контролируют пророссийские боевики.

Автор статьи Юлия Полухина летом 2016 оказалась в центре конфликта со штабом АТО Украины. В июле штаб попросил Службу безопасности приостановить аккредитацию трех журналистов, включая Полухину, которые "обнародовали детали с позиций сил АТО, которые могут стать ориентирами для врага".

"Новая газета" назвала такие обвинения "лживыми".