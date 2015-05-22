За сутки в зоне АТО зафиксировали рекордное количество беспилотников террористов

В течение минувших суток в зоне АТО зафиксированы полеты 23 разведывательных беспилотников террористов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко

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"Вчера в зоне АТО зафиксировано рекордное количество полетов вражеских беспилотников. Их зафиксировано 23. Еще 2 беспилотника были обнаружены нашими пограничниками на административной границе с оккупированным Крымом. Еще 1 летательный аппарат, который незаконно пересек границу, украинские пограничники зафиксировали на границе с Россией в Сумской области", - сказал Лысенко.