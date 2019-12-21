С начала суток оккупанты 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики обстреляли населенный пункт Хутор Вольный, в результате чего был поврежден жилой дом.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 6 раз.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минским договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и из запрещенного Минскими соглашениями вооружения», - говорится в сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты совершили два обстрела, по позициям Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» - три.

Кроме того, оккупанты обстреляли населенный пункт Хутор Вольный из миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

В результате обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.