Боевики установили "границу ЛНР" по территории всей Луганской области
15:46, 18 декабря 2019Война
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В оккупированном Луганске заявили о принятии специального "закона".
В "ЛНР" заявили, что теперь имеют свою "границу" / фото: Сайт боевиков
Боевики так называемой "ЛНР" объявили, что устанавливают "границу республики" по границам всей Луганской области.
Как сообщают информресурсы боевиков, сегодня в оккупированном Луганске был принят соответствующий "законопроект".
Внесение "документа" инициировал главарь российских террористов в ОРЛО Леонид Пасечник. Вступление в силу этого "закона" должно состояться после подписания Пасечником.
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В конце октября аналогичный "закон" был принят главарем "ДНР" Денисом Пушилиным. Тогда он сказал, что документ важен сугубо "для внутреннего пользования". После этого свою "границу" захотели объявить боевики "ЛНР".
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