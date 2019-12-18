Боевики установили "границу ЛНР" по территории всей Луганской области

В оккупированном Луганске заявили о принятии специального "закона".

Боевики так называемой "ЛНР" объявили, что устанавливают "границу республики" по границам всей Луганской области.

Как сообщают информресурсы боевиков, сегодня в оккупированном Луганске был принят соответствующий "законопроект".

Внесение "документа" инициировал главарь российских террористов в ОРЛО Леонид Пасечник. Вступление в силу этого "закона" должно состояться после подписания Пасечником.

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В конце октября аналогичный "закон" был принят главарем "ДНР" Денисом Пушилиным. Тогда он сказал, что документ важен сугубо "для внутреннего пользования". После этого свою "границу" захотели объявить боевики "ЛНР".