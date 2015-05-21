СБУ установила фамилии почти всех российских диверсантов из группы задержанного Ерофеева

Об этом сообщил начальник Департамента контрразведки по защите интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Найда.

Читайте такжеСБУ: жена задержанного российского спецназовца солгала заявив, что не знала о местонахождении мужа

"Контрразведкой практически и достоверно установлены фамилии 14 из 16 военнослужащих группы Ерофеева, которые выполняли задания под городом Счастье. Мы эту информацию передадим международным инстанциям для принятия решения", - сказал Виталий Найда, продемонстрировав при этом фотографии бойцов группы Евгения Ерофеева, которые были сделаны в том числе на территории Украины.

При этом Виталий Найда отметил, что "российская сторона может снова открещиваться от своих военных, которых она бросает сюда как пушечное мясо, но СБУ владеет бесспорными доказательствами".

По его словам, все спецназовцы имеют большой боевой опыт, который они получили в 1992 году в Таджикистане, в двух чеченских кампаниях, в Косово, а также в составе миссии Российской Федерации в Афганистане.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева. 18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.