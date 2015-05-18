Боевики ведут радиотехническую и авиационную разведку, южнее Донецка замечена станция РТР

08:52, 18 мая 2015
Война
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Также зафиксировано применение БПЛА в районе левого фланга и тылов сектора «А» - в том числе с территории РФ.

REUTERS

Российские террористы ведут активную радиотехническую и авиационную разведку боевых порядков украинских войск.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

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Зафиксировано применение БПЛА (беспилотный летательный аппарат - Ред.) в районе левого фланга и тылов сектора «А» (в том числе с территории РФ), а также на Приморском направлении (северо-восточнее Мариуполя).

Местные наблюдатели зафиксировали развертывание южнее Донецка в районе Еленовки станции радиотехнической разведки, ещё одна станция РТР (радиотехническая разведка - Ред.) обнаружена при перемещении из Енакиево в Горловку.

Оперативные данные группы ИСРоссийско-террористические войска продолжают осуществлять вооруженные провокации и обстрел...

Posted by Dmitry Tymchuk on 17 травня 2015 р.

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