МИД Великобритании призвал Россию прекратить поддержку боевиков перед саммитом "нормандской четверки"

В Великобритании надеются, что Россия будет соблюдать обязательства по Минским соглашениям.

Генеральный директор Министерства иностранных дел Великобритании по вопросам безопасности и консульским вопросам Филип Бартон призвал Россию прекратить поддержку контролируемых ею боевиков перед саммитом лидеров стран "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже.

Об этом Бартон заявил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе, которое транслируется на сайте организации.

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"В этом году я вижу немного надежды. Надежды, что "нормандский саммит" на следующей неделе ознаменует собой начало прогресса на пути к миру на востоке Украины и принесет столь нужную передышку жителям Донбасса", - заявил Бартон.

При этом дипломат сказал, что Соединенное Королевство приветствует четкое обязательство президента Украины Владимира Зеленского найти дипломатическое решение для конфликта.

"Мы надеемся, что Россия выполнит свою роль путем немедленного прекращения поддержки так называемых сепаратистов и соблюдения ее Минских обязательств", - подчеркнул Бартон.

Также он выразил надежду, что ежедневные запугивания и ограничения в работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будут прекращены.