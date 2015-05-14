В районе Новотошковки военные сорвали попытку боевиков проникнуть в тыл сил АТО - Тымчук
09:04, 14 мая 2015Война
3826 0
На Луганщине в районе с. Новотошковка украинские военные сорвали попытку боевиков проникнуть и углубиться в тактические тылы сил АТО.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель "Информационного сопротивления" народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.
"В районе Новотошковки через урочище на окраине данного населенного пункта группа боевиков (20-22 чел.) пыталась перейти линию фронта и углубиться в тактические тылы сил АТО. Попытка была сорвана огнем украинских войск", - написал Тымчук, добавив, что война в "зелёнке" разгорается.
Читайте такжеРазведчики АТО выявили в захваченной боевиками Макеевке "Точки-У"
По его данным, боевики применяли автоматические гранатометы АГС-17 и зенитные установки.
Как сообщал УНИАН, начиная с 18 часов 13 мая, боевики сосредоточили огонь на Донецком направлении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter