Amnesty International нашла свидетелей убийства "киборга" Брановицкого боевиком Моторолой

Есть минимум пять свидетелей того, как один из лидеров боевиков Моторола убил пленного защитника донецкого аэропорта Игоря Брановицкого.

Об этом в эфире Громадського рассказал член мониторинговой группы международной правозащитной организации Amnesty International Кразимир Янков.

«Донецкий аэропорт взрывают, там уже нечего защищать и киборги, которые оставались там – сдаются. Некоторых из них берут в плен. Среди этих людей – Игорь Брановицкий. Есть видео непосредственного момента, где их берут в плен. Его видно как одного из тех, кого берут в плен. За несколько минут его видно уже избитого с кровью на лице. Следующий момент – когда он уже мертв. Его привели к какому-то тиру, их было там 12 человек, и их начали бить, чтобы найти, кто был пулеметчиком. Потому что во время боев за аэропорт очень много сепаратистов были убиты именно пулеметным огнем. Как нам потом рассказали люди, которые там были – не было одного конкретного пулеметчика. Все стреляли из того, что было. Но Брановицкий... выступил вперед, нам кажется, что он хотел защитить остальных. Его избили до того, что он просто лежал в луже крови. Потом зашел Моторола и спросил, кто вызвал скорую. Мы думаем, это сделал кто-то из сепаратистов. Они показали на Брановицкого. Моторола сказал, что сейчас ему «поможет» – и дважды выстрелил ему в голову. Есть минимум пять свидетелей этого», – рассказал Янков.

Как рассказал член мониторинговой группы, причины и обстоятельства убийства еще трех пленных – Александра Бердеса, Василия Демчука и Павла Плацинского – пока недостаточно понятны.

Читайте такжеТетке "киборга" Брановицкого через неделю после похорон прислали документ, согласно которому он "в плену"«Бердеса, Демчука и Плацинского нашли в лесопасадке Пролетарского района Донецка. Это примерно в 88 километрах от села Логвиново, где их взяли в плен. Это значит, что их специально туда повезли. Также стоит понимать контекст того, что происходило 9 февраля: это было начало наступления на Дебальцево, сепаратисты взяли Логвиново, сформировался котел – это был самый горячий момент битвы. Нам кажется очень странным, что именно в этот момент их повезли в Донецк, но не довезли. Мы думаем, что если бы их туда повезли, то повезли бы как пленных, чтобы удерживать в здании СБУ в Донецке или в другом месте. Если бы их взяли уже мертвыми – их бы увезли уже в морг. Но их нашли в этой лесопосадке под тонким слоем почвы. Нам кажется это очень странным», – рассказал он.

Как сообщалось ранее, в настоящее время точно известно о восьми фактах убийства сепаратистами украинских военных в плену. В свою очередь Моторола заявляет, что лично убил 15.