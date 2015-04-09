Amnesty International требует расследовать казни и пытки украинских военных

Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International.

"Новые доказательства этих внесудебных казней только подтверждают то, о чем мы подозревали в течение длительного времени. Вопрос заключается теперь в следующем: что лидеры сепаратистов собираются с этим делать?", - сказал Денис Кривошеев, заместитель директора программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии.

Исследованы экспертами Amnesty International видеоматериалы показывают, как украинского солдата Игоря Брановицкого, одного из защитников Донецкого аэропорта, задерживают и допрашивают. Опубликованы на веб-сайте YouTube видеокадры указывают на то, что ему наносили удары в лицо. Его удерживали в плену, пока не убили.

"Пытки, жестокое обращение и умышленное убийство солдат, которые были задержаны, ранены и тех, кто сдался, являются военными преступлениями. Эти последние показания должны быть немедленно, тщательно и беспристрастно расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности признанными органами в рамках справедливого судебного разбирательства", - сказано в заявлении.

Читайте такжеСБУ собрала три тома свидетельств о совершенных террористами преступлениях против человечностиПо словам очевидцев, Игоря Брановицкого застрелил насмерть командир группы сепаратистов. Его тело вернули семье в начале апреля и похоронили в Киеве 3 апреля. Служба безопасности Украины начала расследование его убийства.

Amnesty International также пересмотрела видеокадры, на которых по крайней мере трех членов украинских сил задерживают, и фотографии их мертвых тел, которые предположительно держат в морге в Донецке. В верхних частях тел и головах есть признаки огнестрельных ранений, очевидно причиненных в результате убийств в форме казней. Солдаты были задержаны пророссийскими силами в Дебальцево ориентировочно 12-18 февраля 2015, когда украинские войска оказались в окружении.

В статье на сайте украинской газеты KyivPost от 6 апреля предоставлено заявление, сделанное, как сообщается, Арсением петровичем Павловым, более известным под позывным “Моторола”. Павлов, гражданин России и лидер пророссийской вооруженной группы "Батальон " Спарта", действующее в восточной Украине, заявил, что он «расстрелял 15 пленных» солдат украинских вооруженных сил. Он, вероятно, убил и Игоря Брановицкого.