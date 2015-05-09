На Бахмутке в результате минометного обстрела ранен военнослужащий

Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в результате обстрела ранен военнослужащий – 26-летний боец получил тяжелые травмы (в том числе ранения груди) и доставлен в больницу.

По данным пресс-службы, кроме Бахмутки, боевые действия прошлым вечером и ночью велись в районе Крымского. Начиная с 17 часов и до полуночи, боевики из оккупированных Сокольников обстреливали наших силовиков в Крымском и Кряковке.

«Огонь велся из гранатометов, пушек, крупнокалиберных пулеметов и зенитных установок. Жилой сектор остался вне зоны поражения, никто из мирных жителей не пострадал, информации о раненых или погибших военных не поступало», - сообщает пресс-служба.

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Сегодня в Луганской области проходят праздничные мероприятия ко Дню Победы над нацизмом. В некоторых населенных пунктах на линии разграничения - Станица Луганская, село Троицкое, что возле Дебальцево, г. Золотое - митинги уже завершились, в Северодонецке торжества еще продолжаются. «Эксцессов нигде не зафиксировано», - сообщает пресс-служба Москаля.