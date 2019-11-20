Оккупанты сегодня обстреляли позиции ВСУ возле Березового на Донетчине

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз обстреляли из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов позиции Вооруженных сил Украины возле Березового Донецкой области.

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Об этом спикер Министерства обороны Михаил Шаравара сообщил на брифинге.

«С начала текущих суток и по состоянию на 12.00 сегодня, 20 ноября, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины один раз. На Донецком направлении из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял наши позиции в районе Березового», - сказал он.

По словам Шаравары, по состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется украинскими защитниками.

«Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в течение текущих суток не зафиксировано», - добавил он.