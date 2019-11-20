"Вот такие они вояки": генерал рассказал, как в украинцы в ДАПе "крошили" хваленый российский спецназ

Генерал отметил, что у украинцев была очень сильная мотивация, а россияне «приходили работать».

Хваленый российский спецназ, у которого потери за все время его существования можно было пересчитать на пальцах, за один день в Донецком аэропорту терял десятки человек убитыми.

Об этом в интервью УНИАН рассказал генерал-майор Олег Микац, который в те дни был комбригом 93-й бригады.

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«Как-то в ДАП зашел очередной хваленый спецназ, у которого потери за все время его существования можно было пересчитать на пальцах. В один день они потеряли убитыми около 30 человек. Они пытались зачистить терминал. Зашел один взвод - их «покрошили». Второй взвод вышел на подмогу, наши камеры это засекли, и мы накрыли их минометным огнем. И как они после всего этого шли в бой? Ставили заряд на стенку, взрывали ее, пускали пару «шмелей» и шли к другой стене. Просто выдавливали», – вспоминает генерал.

Микац отметил, что у украинцев была очень сильная мотивация, а россияне «приходили работать».

«Независимо от того, попадет кадровый российский военный в терминал или не попадет, ему шли суточные, начислялись премии. И он понимал, что банковский счет ему не пригодится, если он станет «героем посмертно». Мы всегда понимали, где работают россияне, где местные. Когда по их новому Т-90 начинали вести огонь, он выходил из боя. Их огнеметная система «Буратино» сделала лишь один залп в сторону Песок. Их засекли. Артиллеристы подбили одну их машину, вторая тут же уехала. Вот такие они вояки были», – добавил генерал.