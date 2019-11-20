Оккупанты игнорируют режим тишины на всех направлениях: в ход идет запрещенное оружие

Оккупанты продолжают игнорировать Минские договоренности.

19 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, оккупанты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов: дважды у Водяного – из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Березового – с СПГ и крупнокалиберных пулеметов; возле Гнутово – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов: неподалеку Крымского – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Пивденного – из ручных и станковых противотанковых гранатометов; у Железного – из РПГ; вблизи Луганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Кондрашевки Новой – из стрелкового оружия.

Вчера, 19 ноября, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Противник, из пушек БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов, обстрелял наши позиции в районе Березового. Потерь нет.