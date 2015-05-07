Из-за участившихся случаев краж и угонов Москаль приказал усилить контроль на блокпостах (документ)
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадий Москаль обязал подразделения вооруженных сил, погранслужбы и милиции тщательно проверять документы всех водителей и транспортных средств, которые пересекают блокпосты в секторе «А».
Об этом сообщается на персональном сайте руководителя региона.
В случае отсутствия, несоответствия или признаков подделки документов задерживать водителей, пассажиров и транспорт для проведения проверки.
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Это решение связано с резким увеличением количества краж, угонов и использования автотранспорта в преступных целях как гражданскими, так и военными, - отмечается в документе.
Решение вступает в силу с момента публикации.
Ранее сообщалось, что руководитель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль поручил научно обосновать отношение или его отсутствие к коммунистическому прошлому названий отдельных населенных пунктов области.