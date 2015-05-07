Из-за участившихся случаев краж и угонов Москаль приказал усилить контроль на блокпостах (документ)

Об этом сообщается на персональном сайте руководителя региона.

В случае отсутствия, несоответствия или признаков подделки документов задерживать водителей, пассажиров и транспорт для проведения проверки.

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Это решение связано с резким увеличением количества краж, угонов и использования автотранспорта в преступных целях как гражданскими, так и военными, - отмечается в документе.

Решение вступает в силу с момента публикации.

Ранее сообщалось, что руководитель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль поручил научно обосновать отношение или его отсутствие к коммунистическому прошлому названий отдельных населенных пунктов области.