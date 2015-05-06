Ситуация на Донбассе обострилась, боевики интенсивно используют тяжелую артиллерию - штаб

На Донетчине бандформирования трижды обстреливали позиции сил АТО из артиллерии калибра 152 миллиметра неподалеку от Авдеевки и дважды в районе Широкиного, сообщает пресс-центр АТО.

"По позициям украинских военных вблизи села Широкино враг также дважды применял артиллерию калибра 122 миллиметра. Из такого же вооружения они вели огонь по опорным пунктам вблизи населенных пунктов Опытное и Водяное", - говорится в сообщении.

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Обстрелам из 120-миллиметровых минометов были подвергнуты позиции войск в районе населенных пунктов Опытное, Северное, Гранитное, Широкино и Пески, а вблизи Кирово противник открывал огонь из танка, минометов и стрелкового оружия.

На Луганщине бандформирования наиболее интенсивно обстреливали в районе Станицы Луганской - из зенитной установки, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.