В Николаеве признали пригодным к службе израненного осколками десантника

Десантник Дмитрий Дубовой несколько месяцев под обстрелами доставлял в Донецкий аэропорт еду, топливо и боеприпасы, за это его машину называли "такси жизни". Но во время перемирия машину бойца 79-й бригады обстреляли, сообщает ТСН.День.

"Вез в аэропорт еду, воду и бочки с топливом, без оружия. Говорили, что есть договоренность. Договоренность не сработала и нас по дороге расстреляли, как в тире. В кабину залетел снаряд из подствольного гранатомета", - рассказывает десантник.

Собратья с трудом вытащили мужчину с поля боя. Несколько месяцев он провел в госпиталях. Жизнь медики спасли, но вся правая часть тела и до сих пор усеяна осколками, которые нельзя достать, потому что засели слишком глубоко.

"Осколки его очень беспокоят, бывают случаи, когда я случайно прикоснусь, и он начинает кричать", - говорит жена Дмитрия.

Читайте такжеПорошенко о нарушении прав ветеранов: "тыловая крыса" не имеет права презирать людей, проливавших кровьВпрочем, несмотря на это врачебная комиссия на днях признала Дмитрия годным к воинской службе. Правда с примечанием "не в высокомобильных десантных войсках". То есть на фронт мужчину могут забрать в любую минуту, просто в другие войска. Такое решение воина возмущает.

"Если скажут завтра – все, собираемся на войну, я буду не боеспособен. Так - полсолдата. Я, конечно, пойду, но ребята, вы только исполните свои прямые обязанности – повытаскивайте осколки", - возмущается боец.

В военном госпитале, где мужчина проходил медкомиссию, сомнения в непрофессионализме отвергают. Говорят - все оформили, как следует. Решение пациент может обжаловать, если не согласен.

"К службе в аэромобильных войсках он не пригоден. Он пригоден к воинской службе в тыловых, в обеспечении, и тому подобное. Состояние больного удовлетворительное. Наше решение, которое мы приняли, подтвердила Одесса. Если не согласны, можно было написать рапорт и уехать на перекомиссию в Киев", - отвечает командир военного госпиталя Владимир Визняк. В госпитале пообещали провести дополнительные обследования для повторной комиссии.

Десантник надеется, что на этот раз вердикт будет другим, иначе свою правоту будет доказывать в суде.