Украинская сторона готовится к новому разведению войск на Донбассе (видео)

Новое разведения на Донбассе должно состояться 8 ноября.

Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 Богдановка - Петровское.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook. "Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима "Тишина" на этом участке в течение 7 суток", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сейчас продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что мероприятия по разведению войск в Золотом завершены, эта территория совершенно безопасна и находится под контролем МВД Украины. 3 ноября там начался процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны.