В районе Золотого-4 изъято 9 взрывоопасных предметов

Украинская сторона продолжает подготовку к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское).

Сегодня в районе населенного пункта Золотое-4 изъято 9 взрывоопасных предметов.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

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В частности, специалисты продолжают техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистку местности от взрывоопасных предметов. К работам привлечены 5 групп Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

«Сегодня было обследовано 10,4 га территории и изъято 9 взрывоопасных предметов. Работы по разминированию, по графику, продлятся до 9 ноября», - говорится в сообщении.

Также, отметили в штабе, украинская сторона продолжает подготовку к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима тишины на этом участке в течение 7 суток.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что мероприятия по разведению войск в Золотом завершены, эта территория совершенно безопасна и находится под контролем МВД Украины. 3 ноября там начался процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны.

Министр добавил, что дата начала разведения войск в Петровском будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября.

Еще в августе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условия для встречи глав государств "нормандского формата". Среди них - разведение сил и средств возле Станицы Луганской, а также Петровского и Золотого, а также фиксация "в правовом смысле" "формулы Штайнмайера".