На Донбассе за сутки 7 нарушений "тишины", оккупанты обстреливают позиции ВСУ из минометов и гранатометов

Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

На протяжении прошлых суток, 5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

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Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 4 обстрела: дважды недалеко от Водяного – из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

3 обстрела российские оккупационные войска совершили в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле Орехового – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Хутора Свободного – из АГСов; неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Ранения в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил вчера не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 4 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.