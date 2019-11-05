Оккупанты били из запрещенной артиллерии и минометов на Донбассе, за сутки – 20 обстрелов
За прошедшие сутки, 4 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
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Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 10 обстрелов: четыре раза неподалеку Водяного – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Марьинки – из РПГ и стрелкового оружия; возле Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика – из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия; в районе Гнутового – из минометов калибра 82 мм.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 10 вражеских обстрелов: на окраине Новотошкивского – из всего спектра вооружения, начиная со стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм; трижды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Свободного – из СПГ; в районе Крымского – из крупнокалиберных пулеметов; дважды возле Троицкого – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и СПГ; неподалеку Железного – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новгородского – из автоматических гранатометов.
Вчера потерь в результате обстрелов среди украинских бойцов не зафиксировано.
Как сообщал УНИАН, на протяжении предыдущих суток, 3 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.