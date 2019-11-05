Зеленский наградил орденами и медалями более 40 военных, почти половину – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 46 украинских военнослужащих. 19 из них отмечены наградами посмертно.
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Указ о награждении №804/2019 от 5 ноября обнародован на сайте главы государства.
Согласно тексту документа, военные награждаются за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
В частности, майор Валерий Бондаренко посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.
Солдат Геннадия Вегера и сержант Андрея Горбань награждены орденом «За мужество» ІІ степени (оба – посмертно).
Орденом «За мужество» III степени решено наградить:
Бардалима Александра Владимировича (посмертно) — старшину
Грицаюка Александра Владимировича (посмертно) — сержанта
Джерелейко Романа Васильевича (посмертно) — солдата
Евстигнеева Василия Владимировича (посмертно) — солдата
Куцыко Владимира Анатольевича (посмертно) — солдата
Линчевского Александра Валерьевича (посмертно) — матроса
Лободу Эдуарда Витальевича (посмертно) — старшего солдата
Ляшко Александра Ивановича (посмертно) — старшего матроса
Маркевича Владимира Михайловича (посмертно) — старшего сержанта
Маркива Александра Сергеевича (посмертно) — старшего лейтенанта
Никоненко Ярославу Сергеевну (посмертно) — старшего солдата
Обуховского Николая Николаевича (посмертно) — прапорщика
Плотникова Олега Олеговича — прапорщика
Савинова Сергея Васильевича (посмертно) — младшего сержанта
Салитру Владимира Богдановича (посмертно) — старшего солдата
Самусенко Виктора Валентиновича — старшего матроса
Сорочинского Анатолия Ярославовича (посмертно) — солдата
Спаса Романа Леонтьевича — старшего сержанта
Товкиса Владимира Юрьевича — прапорщика
Федорченко Вадима Александровича (посмертно) — старшего солдата
Медалью «За военную службу Украине» постановлено наградить:
Галку Андрея Николаевича — старшего сержанта
Комерзана Сергея Игоревича — майора
Лисовского Анатолия Анатольевича — майора
Медалью «Защитнику Отечества» президент постановил наградить:
Беляева Виктора Александровича — старшего сержанта
Великого Владимира Анатольевича — матроса
Виишнивского Виктора Анатольевича — солдата
Власенко Анатолия Викторовича — старшего сержанта
Додика Руслана Олеговича — солдата
Карпюшина Владислава Васильевича — старшего матроса
Маневича Богдана Николаевича — старшего сержанта
Матушанского Александра Александровича — старшего солдата
Нехаева вячеслава Викторовича — сержанта
Орлова Виталия Валентиновича — младшего сержанта
Очеретного Назара Дмитриевича — старшего матроса
Полупанова Максима Анатольевича — старшего сержанта
Рыбака Александра Сергеевича — старшего солдата
Роженко Дмитрия Александровича — солдата
Степанищева Романа Викторовича — матроса
Тхоривского Андрея Валентиновича — солдата
Харченко Виталия Григорьевича — солдата
Шамрая Владислава Сергеевича — младшего сержанта
Яковенко Сергея Николаевича — старшего матроса
Ященко Николая Николаевича — солдата.
Напомним, по данным ООН в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 человек.