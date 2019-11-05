Зеленский наградил орденами и медалями более 40 военных, почти половину – посмертно

Военных отметили наградами за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 46 украинских военнослужащих. 19 из них отмечены наградами посмертно.

Читайте такжеЭксперт прояснил ситуацию с разведением войск на Донбассе

Указ о награждении №804/2019 от 5 ноября обнародован на сайте главы государства.

Согласно тексту документа, военные награждаются за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В частности, майор Валерий Бондаренко посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Солдат Геннадия Вегера и сержант Андрея Горбань награждены орденом «За мужество» ІІ степени (оба – посмертно).

Орденом «За мужество» III степени решено наградить:

Бардалима Александра Владимировича (посмертно) — старшину

Грицаюка Александра Владимировича (посмертно) — сержанта

Джерелейко Романа Васильевича (посмертно) — солдата

Евстигнеева Василия Владимировича (посмертно) — солдата

Куцыко Владимира Анатольевича (посмертно) — солдата

Линчевского Александра Валерьевича (посмертно) — матроса

Лободу Эдуарда Витальевича (посмертно) — старшего солдата

Ляшко Александра Ивановича (посмертно) — старшего матроса

Маркевича Владимира Михайловича (посмертно) — старшего сержанта

Маркива Александра Сергеевича (посмертно) — старшего лейтенанта

Никоненко Ярославу Сергеевну (посмертно) — старшего солдата

Обуховского Николая Николаевича (посмертно) — прапорщика

Плотникова Олега Олеговича — прапорщика

Савинова Сергея Васильевича (посмертно) — младшего сержанта

Салитру Владимира Богдановича (посмертно) — старшего солдата

Самусенко Виктора Валентиновича — старшего матроса

Сорочинского Анатолия Ярославовича (посмертно) — солдата

Спаса Романа Леонтьевича — старшего сержанта

Товкиса Владимира Юрьевича — прапорщика

Федорченко Вадима Александровича (посмертно) — старшего солдата

Медалью «За военную службу Украине» постановлено наградить:

Галку Андрея Николаевича — старшего сержанта

Комерзана Сергея Игоревича — майора

Лисовского Анатолия Анатольевича — майора

Медалью «Защитнику Отечества» президент постановил наградить:

Беляева Виктора Александровича — старшего сержанта

Великого Владимира Анатольевича — матроса

Виишнивского Виктора Анатольевича — солдата

Власенко Анатолия Викторовича — старшего сержанта

Додика Руслана Олеговича — солдата

Карпюшина Владислава Васильевича — старшего матроса

Маневича Богдана Николаевича — старшего сержанта

Матушанского Александра Александровича — старшего солдата

Нехаева вячеслава Викторовича — сержанта

Орлова Виталия Валентиновича — младшего сержанта

Очеретного Назара Дмитриевича — старшего матроса

Полупанова Максима Анатольевича — старшего сержанта

Рыбака Александра Сергеевича — старшего солдата

Роженко Дмитрия Александровича — солдата

Степанищева Романа Викторовича — матроса

Тхоривского Андрея Валентиновича — солдата

Харченко Виталия Григорьевича — солдата

Шамрая Владислава Сергеевича — младшего сержанта

Яковенко Сергея Николаевича — старшего матроса

Ященко Николая Николаевича — солдата.

Напомним, по данным ООН в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины с апреля 2014 года до конца 2018 года погибли от 12 800 до 13 000 человек.