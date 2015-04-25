Боевики не пустили миссию ОБСЕ на восточную окраину Широкино

Боевики отказали представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в возможности попасть на восточную окраину Широкино.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Боевики «ДНР» отказали представителям ОБСЕ попасть в восточную окраину Широкино», - сказал Лысенко.

По его словам, также представители ОБСЕ заявили, что террористы использовали их в качестве «живого щита», чтобы добраться до своих позиций.

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Как сообщал УНИАН, боевики "ДНР" в субботу, 25 апреля, в 06:25 открыли огонь из артиллерии запрещенного калибра по позициям сил АТО в селе Широкино.

Раненный в результате обстрела боец умер по дороге в больницу.