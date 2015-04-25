Раненный в Широкино боец умер по дороге в больницу

По дороге в больницу умер раненый во время утреннего обстрела Широкино боец Национальной гвардии.

Об этом сообщает мариупольский сайт «0629» со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Дмитрия Горбунова.

Военнослужащий потерял много крови и довезти до больницы его не успели. Еще двоих доставили в госпиталь Мариуполя. Все трое - бойцы батальона "Донбасс". Погибшему было 42 года, он уроженец Киева.

Установлено, что обстрел Широкино начался в 6.25 и велся из пушки Д-30 122-мм калибра.

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Ожидается прибытие вертолетов для госпитализации раненых в один из госпиталей Минобороны Украины в центральной части страны.

Пресс-служба батальона спецназначения НГУ "Донбасс" на своей странице в Facebook отметила, что боец с позывным "Марьячи" погиб из-за обстрела машины скорой помощи.