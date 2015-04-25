Раненный в Широкино боец умер по дороге в больницу

11:29, 25 апреля 2015
Война
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Обстрел Широкино начался в 6.25 и велся из пушки Д-30 122-мм калибра

REUTERS

По дороге в больницу умер раненый во время утреннего обстрела Широкино боец Национальной гвардии. 

Об этом сообщает мариупольский сайт «0629» со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Дмитрия Горбунова.

Военнослужащий потерял много крови и довезти до больницы его не успели. Еще двоих доставили в госпиталь Мариуполя. Все трое - бойцы батальона "Донбасс". Погибшему было 42 года, он уроженец Киева.

Установлено, что обстрел Широкино начался в 6.25 и велся из пушки Д-30 122-мм калибра.

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Posted by Батальон спеціального призначення НГУ "Донбас" on 25 Апрель 2015 г.
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