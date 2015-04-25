Боевики обстреливают Широкино из артиллерии – ранены двое военных

Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов, передает сайт "0629".

По словам Горбунова, боевики используют запрещенную артиллерию, предположительно пушки Д-30 122-мм калибра, возможно самоходные артустановки. Сейчас детали устанавливаются.

Известно, что с украинской стороны есть раненые, но эта информация также уточняется. По неподтвержденным данным ранено 2 военнослужащих Нацгвардии.

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Всего за минувшие сутки произошло 8 обстрелов. Все в Широкино. Незаконные формирования 7 раз использовали стрелковое оружие и 1 раз минометы 82-мм калибра. Наиболее сильными были обстрелы после 18.00.

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Также за минувшие сутки было зафиксировано 4 БПЛА. Еще 2 беспилотника видели после полуночи. Боевики разведовали обстановку в районе Пищевика, Сартаны, а также Ялты Першотравневого района.