Боевики обстреливают Широкино из артиллерии – ранены двое военных
Боевики "ДНР" в субботу, 25 апреля, в 06:25 открыли огонь из артиллерии запрещенного калибра по позициям сил АТО в селе Широкино.
Об этом сообщил пресс-офицер сектора "М" Дмитрий Горбунов, передает сайт "0629".
По словам Горбунова, боевики используют запрещенную артиллерию, предположительно пушки Д-30 122-мм калибра, возможно самоходные артустановки. Сейчас детали устанавливаются.
Известно, что с украинской стороны есть раненые, но эта информация также уточняется. По неподтвержденным данным ранено 2 военнослужащих Нацгвардии.
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Всего за минувшие сутки произошло 8 обстрелов. Все в Широкино. Незаконные формирования 7 раз использовали стрелковое оружие и 1 раз минометы 82-мм калибра. Наиболее сильными были обстрелы после 18.00.
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Также за минувшие сутки было зафиксировано 4 БПЛА. Еще 2 беспилотника видели после полуночи. Боевики разведовали обстановку в районе Пищевика, Сартаны, а также Ялты Першотравневого района.