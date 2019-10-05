Ситуация на Донбассе: оккупанты убили украинского военного

В течение суток вооруженные формирования России и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня.

4 октября в районе проведения операции Объединенных сил вследствие вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий, от начала текущих суток еще двух военных ранили.

Обстоятельства гибели выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ, говорится в сообщении в Facebook штаба ООС.

Кроме того, в течение суток вооруженные формирования России и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Кроме того, нарушая Минские соглашения, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведение сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "ВОСТОК" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза неподалеку Павлополя – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новогнатовки – из автоматических гранатометов; дважды неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Богдановки – из автоматического гранатомета; вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Верхнеторецкого – из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник произвел 14 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Мироновского – из станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 мм; неподалеку Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Золотого – из ручных противотанковых гранатометов.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Гнутового – из стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки – из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Золотого – из миномета калибра 82 мм.