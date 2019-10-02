СМИ узнали жуткие подробности гибели 21-летней военнослужащей на Донбассе (фото)

Сами военные анонимно сообщают, что девушка якобы взорвала себя гранатой в туалете.

Солдат 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Анастасия Витовская могла покончить жизнь самоубийством.

Об этом "Обозревателю" на условиях анонимности сообщили военнослужащие 53 бригады. Официально же сообщается, что Анастасия погибла от множественных осколочных ранений.

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"Да, она погибла от осколочных ранений. Причину смерти сейчас устанавливает полиция. На сегодня рассматривается версия: неосторожное обращение с оружием", – сказали в пресс-службе 53 бригады.

Сами военные анонимно сообщают, что девушка якобы взорвала себя гранатой в туалете. Трагедия произошла 27 сентября вблизи города Железное. Военнослужащей был всего 21 год. Анастасия родом из поселка Попасная Луганской области. У Анастасии остался маленький сын.

Как сообщалось, в Донецкой области 27 сентября погиб боец взвода материального обеспечения солдат Анастасия Витовская.