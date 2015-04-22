Миссия ОБСЕ начала публиковать статистику нарушений режима тишины

Таблицы публикуются на странице миссии в Facebook.

В таблицах указывается время и место нарушения, количество выстрелов/залпов/взрывов, тип используемого оружия и направление огня.

Читайте такжеОБСЕ: отведенное тяжелое вооружение боевиков исчезает с мест храненияНа момент публикации материалы доступны на украинском, русском и английском языках за 19 и 20 апреля, на английском - за 21 апреля.

Таблица за 19 апреля