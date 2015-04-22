Миссия ОБСЕ начала публиковать статистику нарушений режима тишины
15:40, 22 апреля 2015Война
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине начала публиковать сведенную в таблицы информацию о зафиксированных нарушениях режима прекращения огня.
REUTERS
Таблицы публикуются на странице миссии в Facebook.
В таблицах указывается время и место нарушения, количество выстрелов/залпов/взрывов, тип используемого оружия и направление огня.
Читайте такжеОБСЕ: отведенное тяжелое вооружение боевиков исчезает с мест храненияНа момент публикации материалы доступны на украинском, русском и английском языках за 19 и 20 апреля, на английском - за 21 апреля.
Таблица за 19 апреля
СММ ОБСЕ
СММ ОБСЕ
СММ ОБСЕ
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