Боевики за день более 30 раз накрывали огнем из артиллерии позиции сил АТО

Как передает пресс-центр АТО, «преступники продолжали нарушать Минские договоренности, применяя тяжелое вооружение, в частности, артиллерию калибром 152 и 122 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров».

В Донецкой области ночью противник дважды обстрелял из танка и 120-миллиметровых минометов опорный пункт АТО вблизи Песков. Также ночью российско-террористические войска открывали огонь в районе населенного пункта Опытное из артиллерии калибром 122 миллиметра, минометов калибром 120 миллиметров, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Утром незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов позиции сил АТО неподалеку от Авдеевки и Гранитного.

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Во второй половине дня интенсивным обстрелам из минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия подверглись позиции сил АТО в районе населенных пунктов Широкино, Пески и Опытное. С 16.33 до 16.40 преступники вели огонь из 152-миллиметровой гаубицы, отмечается в сообщении.

В Луганской области в районе населенного пункта Трехизбенка с 10.30 до 11.40 продолжалось боестолкновение. Наши военнослужащие остановили нападавших плотным огнем в ответ и заставили их отступить, отметили в пресс-центре.