Москаль: боевики из артиллерии обстреляли жилые дома в селе Валуйское

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной госадминистрации Геннадия Москаля.

Читайте такжеВ Трехизбенке идет бой между боевиками и украинскими военными - Москаль"Всего по селу было сделано четыре выстрела, и два из снарядов попали в частные дома, серьезно повредив их. В домах живут селяне, сейчас местные власти выясняют, никто ли из них не пострадал", - говорится в сообщении.

Артиллерийский огонь велся со стороны с.Николаевка, на берегу Северского Донца, который контролируется боевиками так называемой "ЛНР", отметили в пресс-службе.