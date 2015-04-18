Москаль: боевики из артиллерии обстреляли жилые дома в селе Валуйское
17:47, 18 апреля 2015Война
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Сегодня после 16-ти часов боевики обстреляли из артиллерийских орудий село Валуйское, прилегающее к Станице Луганской.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной госадминистрации Геннадия Москаля.
Читайте такжеВ Трехизбенке идет бой между боевиками и украинскими военными - Москаль"Всего по селу было сделано четыре выстрела, и два из снарядов попали в частные дома, серьезно повредив их. В домах живут селяне, сейчас местные власти выясняют, никто ли из них не пострадал", - говорится в сообщении.
Артиллерийский огонь велся со стороны с.Николаевка, на берегу Северского Донца, который контролируется боевиками так называемой "ЛНР", отметили в пресс-службе.
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