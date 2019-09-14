Волкер: свободные и справедливые выборы на оккупированном Донбассе могут пройти только в безопасной среде

Спецпредставитель США Курт Волкер подчеркнул, что Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли для урегулирования ситуации на востоке Украины.

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что свободные и справедливые выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут пройти только в безопасной среде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Волкер заявил, что выполнить Минские соглашения было невозможно из-за недостаточного уровня безопасности и отсутствия возможностей для реализации первых шагов по проведению свободных и справедливых выборов на Донбассе.

Читайте такжеГрымчак рассказал, что Украина получила от НАТО из-за военного положения (видео)

При этом дипломат обратил внимание на разговоры вокруг так называемой "формулы Штайнмайера".

По словам Волкера, «формулой» предусмотрено, что «если состоялись свободные и справедливые выборы, то в этот день особый статус (Донбасса) начинает действовать во временном порядке, и как только эти выборы подтверждены ОБСЕ как свободные и справедливые, - он действует постоянно».

"Но свободные и справедливые выборы могут состояться только в свободной, справедливой и безопасной среде", - подчеркнул Волкер.

По его словам, чтобы этого добиться, надо заниматься вопросами безопасности.

"И мы говорим о политической воле. Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт", - подчеркнул Волкер.

В то же время он выразил надежду, что вскоре произойдет прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины.

"Я надеюсь, что успех Украины, я надеюсь, что последнее развитие событий, динамическая политика президента Зеленского, я надеюсь, что освобождение пленников, я надеюсь, что все это является началом изменения контекста, когда мы сможем увидеть дальнейший прогресс. Мы должны увидеть, готова ли Россия сделать это", - добавил Волкер.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября президент Владимир Зеленский подчеркнул, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводиться лишь после вывода российских войск и за украинским законодательством.

13 сентября представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что согласованное решение о так называемой "формуле Штайнмайера", которая обсуждается в Минске на встречах политической подгруппы ТКГ, должны принять лидеры стран "нормандского формата". По его словам, в рамках обсуждения "формулы Штайнмайера" украинская сторона не соглашается с предложением проведения выборов на Донбассе при условии нахождения в регионе вооруженных боевиков.