Волкер: свободные и справедливые выборы на оккупированном Донбассе могут пройти только в безопасной среде
Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер отмечает, что свободные и справедливые выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут пройти только в безопасной среде.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
Волкер заявил, что выполнить Минские соглашения было невозможно из-за недостаточного уровня безопасности и отсутствия возможностей для реализации первых шагов по проведению свободных и справедливых выборов на Донбассе.
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При этом дипломат обратил внимание на разговоры вокруг так называемой "формулы Штайнмайера".
По словам Волкера, «формулой» предусмотрено, что «если состоялись свободные и справедливые выборы, то в этот день особый статус (Донбасса) начинает действовать во временном порядке, и как только эти выборы подтверждены ОБСЕ как свободные и справедливые, - он действует постоянно».
"Но свободные и справедливые выборы могут состояться только в свободной, справедливой и безопасной среде", - подчеркнул Волкер.
По его словам, чтобы этого добиться, надо заниматься вопросами безопасности.
"И мы говорим о политической воле. Россия до сих пор не продемонстрировала политической воли, чтобы завершить конфликт", - подчеркнул Волкер.
В то же время он выразил надежду, что вскоре произойдет прогресс в урегулировании ситуации на востоке Украины.
"Я надеюсь, что успех Украины, я надеюсь, что последнее развитие событий, динамическая политика президента Зеленского, я надеюсь, что освобождение пленников, я надеюсь, что все это является началом изменения контекста, когда мы сможем увидеть дальнейший прогресс. Мы должны увидеть, готова ли Россия сделать это", - добавил Волкер.
Как сообщал УНИАН, 13 сентября президент Владимир Зеленский подчеркнул, что местные выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут проводиться лишь после вывода российских войск и за украинским законодательством.
13 сентября представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что согласованное решение о так называемой "формуле Штайнмайера", которая обсуждается в Минске на встречах политической подгруппы ТКГ, должны принять лидеры стран "нормандского формата". По его словам, в рамках обсуждения "формулы Штайнмайера" украинская сторона не соглашается с предложением проведения выборов на Донбассе при условии нахождения в регионе вооруженных боевиков.