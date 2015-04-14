Год назад началась АТО

Указ №405/2014 был обнародован на сайте Президента.

Ему предшествовал ряд заявлений от украинских чиновников о возможности антитеррористических мер против вооруженных людей, захвативших административные здания в ряде городов Донецкой и Луганской областей.

До начала АТО в первой половине апреля штурмы и захват административных зданий по крымскому образцу с использованием в качестве прикрытия местных жителей прошли в Донецке, Харькове, Луганске, Енакиево, Краматорске, Славянске, Мариуполе и Горловке.

Антитеррористическая операция благодаря поставкам оружия и людей из России, а также прямому участию российской армии превратилась в масштабную войну, которая длится уже год. По данным ООН на конец февраля 2015 года, количество установленных жертв конфликта приближается к 6 тысячам.

Минсоцполитики 6 апреля сообщило, что по состоянию на этот день в Украине только взято на учет более 1 миллиона 200 тысяч переселенцев из Донбасса и Крыма.

По данным Министерства обороны, по состоянию на 1 февраля 2015 года на Донбассе погибли 1750 украинских военнослужащих и бойцов добровольческих батальонов.

Разрушения в окрестностях Дебальцево, 11-15 февраля 2015 года