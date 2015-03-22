Минобороны назвало число погибших военных за время АТО

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, передает "Апостроф". "На сегодня Национальный военно-исторический музей Украины имеет в своем распоряжении наиболее полный массив данных по погибших украинских солдатах и бойцах добровольческих батальонов с начала боевых действий. Общие сведения в формате – фото, дата и место рождения, дата и место гибели, подразделение, звание, должность, обстоятельства гибели, место захоронения собраны на интернет-ресурсе "Книга памяти погибших". На сегодня в базе находится 1750 человек, это данные до 1 февраля 2015 года",– говорится в сообщении.

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