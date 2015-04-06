Из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе в Украине уже более миллиона переселенцев
18:50, 06 апреля 2015Общество
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В регионах Украины по состоянию на 6 апреля взято на учет 1 млн 213 тыс. 011 переселенцев, или 892 тыс. 161 семья, из Донбасса и Крыма.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.
При этом 329 тыс. 303 семьи обратились за назначением денежной помощи, 297 тыс. 642 из них такая помощь назначена, говорится в сообщении.
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Всего же получателям перечислено 890,1 млн грн, отметили в Минсоцполитики.
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