Из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе в Украине уже более миллиона переселенцев

18:50, 06 апреля 2015
Общество
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В регионах Украины по состоянию на 6 апреля взято на учет 1 млн 213 тыс. 011 переселенцев, или 892 тыс. 161 семья, из Донбасса и Крыма.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

При этом 329 тыс. 303 семьи обратились за назначением денежной помощи, 297 тыс. 642 из них такая помощь назначена, говорится в сообщении.

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Всего же получателям перечислено 890,1 млн грн, отметили в Минсоцполитики.

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