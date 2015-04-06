Из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе в Украине уже более миллиона переселенцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

При этом 329 тыс. 303 семьи обратились за назначением денежной помощи, 297 тыс. 642 из них такая помощь назначена, говорится в сообщении.

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Всего же получателям перечислено 890,1 млн грн, отметили в Минсоцполитики.