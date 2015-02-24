ООН: Число жертв боев на Донбассе приближается к 6 тысячам

Также, более миллиона украинцев покинули свои дома и стали внутренними переселенцами из-за событий на Донбассе. Такие данные сообщает Новое Время со ссылкой на отчет ООН.

По данным ООН, с апреля 2014 года были убиты по меньшей мере 5793 человека, в том числе 63 ребенка; более 14,5 тысячи человек, в том числе 169 детей получили ранения.

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В ООН также сообщили размер гуманитарной помощи, которая на данный момент необходима для Украины - размер оценивается в $316 млн, в то время как ранее ООН планировала передать помощь пострадавшим в Донбассе в размере $189 млн.

Ранее сообщалось, что Украина предложила проведение в ООН немедленной реформы для того, чтобы Организация могла выполнять свои функции по поддержке мира в охваченных войной регионах.

На дебатах в СБ ООН глава МИД Украины Павел Климкин прямо заявил, что Российская Федерация грубо нарушила суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.