За сутки на Донбассе погибли 6 военных, еще 12 ранены - штаб АТО
13:03, 14 апреля 2015Война
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Об этом сообщил спикер штаба АТО Андрей Лысенко.
REUTERS
За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военнослужащих и 12 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер штаба АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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По его словам, за минувшие сутки в зоне АТО на востоке Украины в ходе боевых столкновений погибли 6 украинских военнослужащих и 12 получили ранения.
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