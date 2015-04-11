Россия стянула к украинской границе 420 танков и 53 тыс. солдат - штаб АТО

Об этом сообщил заместитель командующего АТО полковник Валентин Федичев, цитирует его пресс-служба Донецкой ОГА.

Кроме того, на российско-украинской границе, по его словам, сосредоточено до 420 танков, до 1920 ББМ, более 500 артсистем, почти 200 РСЗО, более 380 боевых самолётов и почти 130 вертолетов.

"И это без учёта боевой техники и личного состава 1-го и 2-го АК так называемой армии "Новороссии" численностью более 31 тыс. человек, из которых – абсолютное большинство – российские "наёмники-добровольцы", - заявил Федичев.

Кроме того, по его словам, Россия не препятствует обустройству так называемой "государственной границы" между так называемой "ЛНР" и РФ.

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"Для осуществления этого "мероприятия", которое фактически аннулирует роль России как одного из гарантов выполнения Минских соглашений, руководство "ЛНР" начало комплектовать собственную пограничную охрану и обустраивать 2 пункта пограничного контроля – "Должанский" и "Краснопартизанск", - заявил Федичев.

Он также сообщил, что в районе Донецка создается ударная группировка боевиков.

"Россия не только знает об этом, но и руководит этим процессом – руками российских военнослужащих", - сказал Федичев.