Батальон ОУН выводят из Песков - Минобороны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Пребывание добровольческого батальона ОУН, который официально не входит в состав Вооруженных Сил Украины, на передовой не позволяло Украине в полной мере выполнить Минские договоренности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это решение было принято для защиты жизни и здоровья личного состава ВСУ и безусловного соблюдения Минских договоренностей.

Кроме того, согласно сообщению, в дальнейшем личному составу батальона предложено войти в состав ВСУ официальным путем.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины с 00.00 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Кроме того, предусмотрен обмен и освобождение всех заложников.

15 февраля Порошенко объявил о прекращении огня, но боевики все время нарушали режим перемирия.