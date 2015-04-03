"Правый сектор": На контракт в ВСУ ушли лишь несколько бойцов, а не весь корпус

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель информационного центра "Правого сектора" Артем Скоропадский, лишь несколько человек переходят из ДУК "Правый сектор" на контракт в 79-ю отдельную аэромобильную бригаду Сухопутных войск Вооруженных вил Украины. По его словам, информация, что весь ДУК "Правый сектор" переходит в указанную бригаду, не соответствует действительности.

"Несколько людей переходят с украинского Добровольческого корпуса "Правый сектор" в Министерство обороны. Это вполне нормальное явление, потому что, на самом деле, и до этого было такое. Просто все поняли, что весь ДУК переходит в Министерство обороны, что не соответствует действительности. Мы поздравляем тех ребят, которые переходят, потому что, чем больше будет представителей "Правого сектора" в различных официальных структурах, тем лучше", - отметил Скоропадский.

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Что касается на данный момент всего ДУК, он отметил, что ведутся переговоры с официальной властью и уже достигнуто предварительное решение, что "будет принят специальный закон в Верховной Раде "Об особом статусе украинского Добровольческого корпуса".

Скоропадский объяснил, что предлагается создать автономное формирование по примеру "Союза обороны Эстонии", чего, по его словам, еще не было в истории Украины. Речь идет о создании "автономной военной структуры со своим руководством, со своими правилами, со своей дисциплиной, знаками отличия и так далее, но в составе Министерства обороны", - заявил пресс-секретарь.

Также он сообщил, что ДУК "Правый сектор" готов пойти на такой компромисс, что было бы идеальным вариантом.

Скоропадский добавил, что в таком законе должно быть прописано, на каких условиях будет действовать эта структура.

Как сообщал УНИАН, советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что бойцыДУК "Правый сектор" переходят на контракт в 79-ю бригаду, не уточнив при этом о каком количестве бойцов идет речь.