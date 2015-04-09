В ОБСЕ призывают все стороны создать рабочие группы для внедрения Минских соглашений

08:40, 09 апреля 2015
Война
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В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призывают все стороны создать рабочие группы для внедрения Минских соглашений.

ОБСЕ / REUTERS

Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, министр иностранных дел председательствующей в организации Сербии Ивица Дачич, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанньер, председатель Специальной моніториногової миссии ОБСЕ Ертугуль Апакан и специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, посол Хайди Тальявини встретились 8 апреля в Белграде, чтобы спланировать дальнейшие шаги реагирования на ситуацию в Украине.

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"Мы полностью поддерживаем усилия посла Тальявини. Учреждение рабочих групп по безопасности, политических, экономических и гуманитарных аспектов Минских договоренностей является сейчас приоритетом. Я призываю все стороны поддержать быстрое создание этих групп и решительно присоединиться к ним", - подчеркнул Дачич.

По его убеждению, "рабочие группы помогут сторонам имплементировать Минские договоренности, которые являются единственным жизнеспособным решением для достижения долговременного мира".

Ранее в ОБСЕ заявили о новых фактах нарушения режима тишины в Донецке.

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